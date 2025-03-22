Aydın'da Kan Bağışı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Kan Bağışı Yoğun İlgi Gördü

Aydın'da kan stoklarının azalmasıyla birlikte düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

22.03.2025 20:32
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Aydın'da kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi

AYDIN - Aydın'da kan stokları kritik seviyelere düşerken, kanın her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kan bağışlarında da azalma yaşanırken, Aydın'daki kan stokları kritik seviyelere ulaştı. Bu kapsamda Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kan bağışının önemine dikkat çekilen kampanyada kanın bir gün değil her zaman ihtiyaç olduğu hatırlatıldı. Özellikle kanser, talasemi gibi hastalıklar sebebi ile tedavi gören vatandaşlar için kanın düzenli olarak ihtiyaç olduğu bilinirken, Kızılay Kan Bağış Merkezi vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Son yıllarda yaşanan pandemi, salgın gibi etkilerin yanı sıra Ramazan ayı ile birlikte il genelinde kan stoklarının kritik seviyede olduğu öğrenilirken yaşanan salgınlar dolayısıyla Aydın'da kan bağışı beklenen seviyenin altında kaldı. İl genelinde bulunan Kızılay kan stoklarının kritik seviyeye ulaştığı öğrenilirken, Kent Meydanı'nda hazır bulundurulan mobil kan bağış aracına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kampanyanın yanı sıra Kızılay Gönüllüsü gençler de kendini sağlıklı hisseden 18-65 yaş aralığındaki bütün vatandaşları bağış noktalarına beklediklerini ifade ederek bilgilendirici broşürler dağıttı.

"4 ayda bir kan vermek gerçekten çok faydalı"

Kan bağışının insanın kendi kanını yenilemesi ve sağlık açısından da önemli olduğunu ifade eden bağışçılardan Kader Ergün; "Vücut sağlığı için de 4 ayda bir kan vermek gerçekten çok faydalı. Ben her 4 ayda bir elimden geldiğince kan veriyorum çünkü vücut kanı yeniliyor. Bayanlar ve erkekler için de tavsiye ediyorum. Gerçekten birçok ilaç kullanıp tedavi olmaktansa kan yenilemeyi bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Kan stokları azalmış. Hastalara umut olmak açısından da insanlar buralara gelip kan verebilirler aslında" dedi.

"15 dakikada 3 hayat kurtarabiliyoruz"

15 dakikalık kan verme işlemi ile 3 hayat kurtarılabildiğini ifade eden bağışçılardan Sümeyra Nurmun, "Hayat kurtarmak istiyorsak kan vermemiz gerekiyor. Kan stoklarımız bildiğim kadarıyla bitmiş. Bu yüzden kan vermemiz gerekiyor. 15 dakikada 3 hayat kurtarabiliyoruz. İleride bizim de ihtiyacımız olabilir ya da bizim bir tanıdığımızın da ihtiyacı olabilir. Bu yüzden ben düzenli olarak kan veriyorum. Herkesi de bekliyorum kan vermeye" şeklinde konuştu.

"Beni çok mutlu etmişti"

İnsanların yarın kendisine de kan lazım olabileceği bilincinde olması gerektiğini ifade eden bağışçılardan Esma Nur Tuzocak, "Düzenli olarak zaten kan veren biriyim aslında. İlk başta her zaman bir stres, heyecan oluyor kan vermenin ama verdikten sonra gerçekten kendinizi çok rahatlamış, huzurlu hissediyorsunuz. İçeride de aslında gayet güzel ilgileniyorlar. Başınız dönerse veya herhangi bir durumda hemen yanı başınızda duruyorlar. Kan vermek, güzel bir eylem. Ben ilk verdiğimde de çok heyecanlanmıştım. Sonrasında bana mesaj gelmişti '3 kişiye can oldunuz' diye. Bu beni çok mutlu etmişti. Kesinlikle 3 kişiye can olmak, kan olmak insanlık adına gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Yarın bir gün bizlerin de ihtiyacı olabilir. İnsanların bunun bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bilinçle de hareket edersek aslında kan vermenin ne kadar önemli olduğunu idrak etmiş oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kızılay, Sağlık, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Kan Bağışı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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