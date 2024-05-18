Aydın'da Karpuz Üreticileri Fiyatlardan Memnun Değil - Son Dakika
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Aydın'da Karpuz Üreticileri Fiyatlardan Memnun Değil

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Aydın'ın Sultanhisar bölgesinde karpuz hasadı başladı. Ancak karpuz üreticileri, maliyetlerin artması ve düşük fiyatlar nedeniyle memnun değiller. Geçen yıla göre mazot ve gübre fiyatları iki kat artmış durumda. Üreticiler, karpuzun kilosunu en az 20 liraya satmaları gerektiğini belirtiyorlar. Ancak ekonomik kriz ve düşük alım gücü nedeniyle satışlar düşük. Çiftçiler, bu durumun hükümet tarafından ele alınması gerektiğini vurguluyorlar.

18.05.2024 12:41
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(AYDIN)- Aydın'da karpuz hasadı başladı. Karpuz üreticisi Mehmet Çimen, "Fiyatlar düşük. Karpuzdaki maliyetler çok yükseldi. Geçen sene de biz bu paraya satıyorduk. Geçen sene mazot 20 liraydı. Bu sene mazot 40- 45 lira arasında. Geçtiğimiz sene gübrenin çuvala 600-700 liraydı şimdi 1000 lira ile bin 500 lira arasında. Biz şu anda bu karpuzun kilosunu 20 liraya satmamız lazım para kazanmanız için" dedi.

Aydın'ın Sultanhisar bölgesinde ilk erkenci karpuz toplanmaya başlandı. Üreticiler ise öaliyetlerin geçen yıldan bu yana iki kat arttığını belirterek fiyatlardan memnun olmadıklarını söyledi. Karpuz üreticisi Mehmet Çimen, şunları söyledi:

"Buraya 2 bin adet fidan ektik. Diktiğimiz fidanların tanesi şu anda 20 lira. Şu anda hasatımıza başladık. Şu andaki fiyatlardan memnun değiliz. Şu anda Antalya'da karpuzun 7- 8 lira olduğu söyleniyor. Fiyatlar düşük. Karpuzdaki maliyetler çok yükseldi. Geçen sene de biz bu paraya satıyorduk. Geçen sene mazot 20 liraydı. Bu sene mazot 40- 45 lira arasında. Geçtiğimiz sene gübrenin çuvala 600-700 liraydı şimdi 1000 lira ile bin 500 lira arasında. Biz şu anda bu karpuzu 20 liraya satmamız lazım para kazanmanız için. Kullandığımız gübre işçilik maliyetine göre. Kilosunun 20 lira etmesi gerekir.  Satamıyoruz derken insanların ekonomik gücü mü yok yoksa karpuz çok bol ondan mı  satamıyoruz. Bir yerde bir sıkıntı var.  Yapacak bir şeyimiz yok fakat bu karpuzu kesmek zorundayız. Çiftçi memnun değil. Bu yer icar olsaydı bu işin içinden hiç çıkamazdık. Buranın bir dönüm icarın fiyatı 4-5 bin lira arasında. O zaman ben bir ton karpuz satacağım bir dönüm yer ancak öder. Karpuzun satılmamanın nedeni olarak da ekilmemekten veya ekonomik krizden de olabilir. Milletin alım gücü olmadığından da olabilir. Sezonun başında 500 lira olan işci yevmiyeleri şu anda 600 lira oldu. Böyle olunca toplanan çileğin yarısı işçiye veriyoruz yarısını kendimize alıyoruz.

"TARLA OLDU FAKAT SATAMIYORUZ"

Şu anda karpuz burada toptan 10- 13 lira bandında satıyoruz. Antalya'da 7- 8 lira olduğunu söylüyorlar. Bu ilk turfanda olduğu için bu paraya ancak satabiliyoruz. Ben şunu söylüyorum; bir hafta sonra biz de bu paraları görürüz. Şu anda bu tarla olmuş durumda fakat satamıyoruz müşteri gelmiyor. Müşteri çağıramıyoruz neden olarak hepsi Antalya'ya gidiyor. Daha ucuz diye. Şu anda satmakta sıkıntı çekiyoruz. Biz bu tarlayı bugün kesip bitirmek zorundayız ama buraya müşteri bulamıyoruz. Şimdi burada 25 ile 30 ton arasında karpuz var. Hesap ettiğimizde 7 liradan hesap edersek 140 bin lira yapar buranın maliyeti değil hesap edildiğinde. Bu karpuzun üzerine naylon vardı, demirler ve onun üstüne bir naylon daha vardı. Bunları serdik tekrar kaldırdık bunların hepsi bir maliyet. Tatmin edici bir şey olmuyor. Para kazanamıyoruz. Şu anda bu malı biz en az 20 liraya satmamız lazım çünkü burası büyük bir sera maliyetli."

"ÇİFTÇİNİN İŞİ ZOR"

Diğer bir karpuz üreticisi ise şunları söyledi:

"Karpuzlarımız çok güzel fakat karpuzun bahtı kapalı. Karpuzlar şu anda oldu, pazarı sıkıntılı. Bizim bu karpuzun masrafları da çok ağır. En azından karpuzun şu anda kilosunun 20 lira olması lazım fakat fiyat günden güne aşağı düşüyor.  Bu üretimdeki maliyetler çok yüksek. Gübre olsun mazot olsun çok yüksek. 150-200 liraya aldığımız gübre şu anda 1000 lira. Üreticide darı da sıkıntılı, buğday içinde karpuz içinde her şey için sıkıntılı. Durum çok kötü. İlaçlar zaten aldı başını gitti. Gübrelerimiz vardı 300- 400 liraydı şimdi oldu bin lira. Çiftçinin işi çok zor. Çiftçi de bunu dikmezse bu ülkede bu insanlar ne yiyecek? Çiftçi artık gittikçe eriyor bitiyor ölüyor. Bunu bir an önce hükümetin ele alması lazım. Bakın dışarıdan ihracat karpuz geliyor Antalya bu konuda zorlanıyor. Böyle olunca bizi de etkiliyor."

Aydın\'da Karpuz Üreticileri Fiyatlardan Memnun Değil
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Karpuz Üreticileri Fiyatlardan Memnun Değil - Son Dakika

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