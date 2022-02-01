Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en fazla kestanesinin üretildiği Aydın'da, Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı.

Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın'da düzenlenecek olan Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı. 2013 yılında Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan kestanede yaşanan hastalıklar, sorunlar ve çözüm önerileri gibi konuların görüşüleceği çalıştay, 15 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek. Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda 10.00 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştay 2 oturumda gerçekleştirilecek.

Çalıştayın ilk oturumunda kestanede gübreleme nasıl yapılmalıdır, kestane üreticiliğinde son 28 yıl ve geleceğe bir projeksiyon, önemli kestane zararları ve çözüm önerileri, kestane kanseri ile mücadele ve çözüm önerileri, kestane yetiştiriciliğinde mekanik hasat olanakları ve gelecekte tarım konuları ile ilgili sunumlar yapılacak.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise kestane ile ilgili Ar-Ge çalışmaları, kestane yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenler ve yaşanan sorunlar, kestaneyi un haline getirme çalışmaları, kestanenin sofralara yolculuğu, kestane üreticileri verilen desteklemeler ve kestanenin ticari değeri konularında sunumlar ve değerlendirmeler yapılacak. - AYDIN