Üye Girişi
Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı - Son Dakika

Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı

01.02.2022 13:56
Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı

Türkiye'nin en fazla kestanesinin üretildiği Aydın'da, Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en fazla kestanesinin üretildiği Aydın'da, Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı.

Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın'da düzenlenecek olan Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı. 2013 yılında Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan kestanede yaşanan hastalıklar, sorunlar ve çözüm önerileri gibi konuların görüşüleceği çalıştay, 15 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek. Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda 10.00 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştay 2 oturumda gerçekleştirilecek.

Çalıştayın ilk oturumunda kestanede gübreleme nasıl yapılmalıdır, kestane üreticiliğinde son 28 yıl ve geleceğe bir projeksiyon, önemli kestane zararları ve çözüm önerileri, kestane kanseri ile mücadele ve çözüm önerileri, kestane yetiştiriciliğinde mekanik hasat olanakları ve gelecekte tarım konuları ile ilgili sunumlar yapılacak.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise kestane ile ilgili Ar-Ge çalışmaları, kestane yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenler ve yaşanan sorunlar, kestaneyi un haline getirme çalışmaları, kestanenin sofralara yolculuğu, kestane üreticileri verilen desteklemeler ve kestanenin ticari değeri konularında sunumlar ve değerlendirmeler yapılacak. - AYDIN

Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı
Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı

YORUMLAR
500

Türkiye, Aydın, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Kestane Çalıştayı için geri sayım başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement