Aydın'da Kestane Fidanı Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Aydın'da Kestane Fidanı Dağıtımı Başladı

Aydın\'da Kestane Fidanı Dağıtımı Başladı

Aydın'da 32 bin 750 kestane fidanı dağıtımı başladı, tarımsal çeşitlilik artacak.

12.12.2024 12:43
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Aydın'da bitkisel üretime destek olmak ve üretimde çeşitliliğin arttırılması amacıyla devlet desteği ile 32 bin 750 adet kestane fidanının dağıtımına başlandı.

2024 yılında Aydın'ın tarımsal üretiminin korunması ve çeşitliliğinin artırılması amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekli 7 adet Bitkisel Üretim Projesi hayata geçirilerek tarımsal üretime destek sağlandı. Projeler kapsamında 32 bin 750 Adet Kestane Fidanı, 800 Adet Menengiç Çöğürü, 540 Adet Sakız Fidanı, 400 Adet İlek Fidanı, 400 Adet Böğürtlen Fidanı, 450 Adet Ahududu Fidanı, 12 bin 500 Adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtımının gerçekleştirileceği öğrenildi. Projelerin toplam bütçesinin 7 milyon 953 bin 150 TL olduğu, 4 milyon 053 bin 975 TL'sinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan (YİKOB), 3 milyon 899 bin 175 TL'sinin çiftçi katkı paylarından karşılandığı belirtildi. Projeler kapsamında dağıtım işlemlerine ilçeler bazında başlandığı 25 Aralık 2024 tarihine kadar tamamının gerçekleştirileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Kestane Fidanı Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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