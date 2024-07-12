Aydın\'da KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbiri

Yerel

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce kişi KPSS maratonu için geri sayıma başlarken, trafik ekipleri de Efeler ilçesinde sınava gireceklerin mağduriyet yaşamaması için 41 personelle görev yapacak.

Memuriyet hayali kuran milyonlarca vatandaş Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayıma başladı. Sınava girecekler memuriyet maratonu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gitmek için zamanla yarışacakken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de mağduriyet yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Sınav merkezleri güzergahlarında trafik tedbiri alan ekipler, vatandaşların en hızlı şekilde sınava yetişmelerini sağlayacak. Alınan tedbirler çerçevesinde ise merkez ilçe Efeler'deki sınavların yapılacağı güzergah ve kavşak noktalarında, 8 motosikletli şahin, 7 trafik ekibi ve 19 yaya trafik polisi olmak üzere toplamda 41 personel görev yapacak. - AYDIN