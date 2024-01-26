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Aydın'da Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Yardım - Son Dakika
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Aydın'da Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Yardım

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Merkez Birgili 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze'deki yaralanan ve açlık çeken çocuklara yardım eli uzattı. Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları kumbaralarında toplayarak Bozdoğan İlçe Müftülüğü'ne teslim etti. Müftü Yıldırım, öğrencilerin duyarlı davranışlarını kutladı ve bu yardımın Gazze'deki çocuklara umut ve destek olacağını belirtti.

Aydın\'da Kur\'an Kursu Öğrencilerinden Gazze\'ye Yardım
26.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:16
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Merkez Birgili 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri Gazze'de yaralanan ve açlık çeken çocuklara yardım eli uzattı.

Merkez Birgili 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları kumbaralarında topladıktan sonra Bozdoğan İlçe Müftülüğü'ne teslim etti. Bozdoğan İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım, öğrencilerin duyarlı davranışları karşısında memnuniyetini ifade ederek, çocukları kutladı. Müftü Yıldırım, öğrencilerin bu anlamlı yardım çabalarının, paylaşma ve yardımlaşma kültürünün erken yaşlarda öğretilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Yapılan yardımın Gazze'deki çocuklara umut ve destek olacağını vurgulayan Müftü Yıldırım, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek, toplumun bu tür duyarlılıklarının önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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