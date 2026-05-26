Aydın protokolü bayramlaştı

26.05.2026 13:07  Güncelleme: 13:10
Aydın Valisi Dr. Osman Varol ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine protokol üyeleri yoğun katılım gösterdi. Vali Varol, güvenlik ve kurban kesimi tedbirlerine dikkat çekerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Aydın'da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Aydın protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Aydın Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, protokol üyeleri ile bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramların birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Varol; "Biraz önce resmi bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. 9 günlük uzun tatilin etkisiyle beraber çok hareketli bir bayram yaşıyoruz. Öncelikle tabii işin kamu tarafından baktığımızda, bizim açımızdan vatandaşlarımızın bayramı güvenli bir şekilde, sakin bir şekilde yaşamaları, sevdikleriyle buluşmak için yola çıktıklarında güvenli bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaşabilmeleri, trafik güvenliği, genel güvenlik çok önemli. Bu konuda Bakanımızın önderliğinde sahada tüm tedbirler alındı. Ekiplerimiz, tüm güvenlik birimlerimiz işlerinin başında çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kurban Bayramı olması vesilesiyle işin tabii dini vecibe olan kurban kesme tarafı da var. Bu kapsamda da hem belediyelerimiz hem bizim merkezi hükümet teşkilatlarımız gerekli tedbirleri aldı. Sahada çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların tamamı vatandaşlarımızın bayramı sakin, huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri, sevdikleriyle bir araya gelebilmeleri, dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için. Ben de bu vesileyle görüşemediğimiz tüm Aydınlı hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramı kazasız, belasız, sıkıntısız ve bayrama yakışır şekilde neşeyle, sevinçle, keyifle geçirmelerini temenni ediyorum. Nice bayramlara diliyorum" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN

