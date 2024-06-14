Aydın'da kurbanlık hayvan satışı denetlendi

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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler ilçesindeki Çeştepe Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satışı yapılan alanları denetledi.

2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında toplanan İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından Aydın genelinde 42 adet geçici kurban satış yeri ve 125 adet geçici kurban kesim yeri belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından faaliyete başlayan 42 adet geçici kurban satış yerinde rutin denetim ve kontroller gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yetkiler tarafından kurbanlık hayvan satışı yapılan alanlarda denetimler sıklaştırılırken, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş Çeştepe Hayvan Pazarı'nda; İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen ve Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Seyfettin Özgüralp Yaygıngül eşliğinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurbanlık kesim ve satış fiyatları hakkında alıcı ve satıcılarla bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kurban Bayramı süresince İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından görevlendirilen veteriner hekimlerin, kesim yerlerinde denetimlerine devam edeceğini belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, denetimlerin amacının kurbanlık hayvanların sağlık şartlarına uygun şekilde satılmasını ve kesimlerin hijyenik ortamlarda yapılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Altıntaş, vatandaşların kurbanlık hayvan satın alırken ve kesim yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaparak, sağlıklı ve hijyenik bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti. - AYDIN