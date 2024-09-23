Aydın\'da Kuşadası\'na Modern Yapılarla Değer Katılıyor

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayata geçirdiği proje ve çalışmalarıyla kente değer katmaya, Aydın'ı daha modern bir şehir haline getirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kuşadası ilçesinin birçok sahil şeridine yapımı gerçekleştirilen bisiklet ve yürüyüş yolları kenti Avrupa şehirleri standardına yükseltti. Sevgi Plajı boyunca yapımı tamamlanan 20 kilometre uzunluğunda ki bisiklet ve yürüyüş yolu ile Atatürk Bulvarı üzerinde geçtiğimiz aylarda vatandaşların kullanımına sunulan bisiklet ve yürüyüş yolu, Kuşadası halkı tarafından takdirle karşılandı. Bisiklet sürücülerinin güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmalarının sağlandığı, sporseverler için Kuşadası'nın eşsiz deniz manzarasının eşliğinde yürüyüş yapma imkanının projeler, ilçe genelinde araç trafiğini de azalttı.

Yapımı gerçekleştirilen bisiklet ve yürüyüş yollarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ile kentlerinin Avrupa şehirlerine benzediğini söyleyerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Kentimiz için çalışmayı sürdüreceğiz"

Kuşadası'nda turizmi geliştirmek ve kenti daha modern bir hale getirmek için çalışmalarının süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Turizmin incisi, Aydın'ımızın göz bebeği Kuşadası'na projelerimizle kentimize değer katmaya devam ediyoruz. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'nın ismini dünyada duyurmak, daha modern bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN