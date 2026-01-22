Aydın'da kuvvetli yağışlara büyükşehir ve ASKİ'den anında müdahale - Son Dakika
22.01.2026 16:57  Güncelleme: 17:00
Aydın genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Kuşadası ve Söke gibi ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, yağışın başlangıcında hemen sahaya inerek olumsuzlukların önüne geçti.

Aydın genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar başta Kuşadası ve Söke olmak üzere birçok ilçede yaşamı etkilerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri olumsuzluklara karşı anında sahaya indi. Yağışın ilk dakikalarından itibaren teyakkuza geçen ekipler, koordineli ve hızlı çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Meteoroloji verilerine göre Söke'de metrekareye 90,6 kilogram, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde ise 102,3 kilogram yağış düştü, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü altyapısı ve sahadaki etkin organizasyonu sayesinde kent genelinde olumsuzlukların önüne geçildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine kadar sahada hazır bulundu. ASKİ ekipleri yağmur suyu hatları, mazgallar ve menfezlerde yoğun temizlik ve su tahliye çalışmaları yürütürken, itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı hazır bekledi. Fen İşleri ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Park ve Bahçeler ekipleri devrilen dallar ve çevresel risklere karşı hızlı müdahalede bulundu. Çalışmalar yağış süresince aralıksız devam ederken, ekiplerin olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

