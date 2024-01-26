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Aydın'da nefes kesen operasyon: 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da nefes kesen operasyon: 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin bir tıra düzenledikleri operasyonda araç içerisindeki valize gizlenmiş 12 kilogram 660 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

26.01.2024 - 19:05,  Güncelleme: 19:22
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Aydın'da nefes kesen operasyon: 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin bir tıra düzenledikleri operasyonda araç içerisindeki valize gizlenmiş 12 kilogram 660 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespitinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler Aydın Muğla karayolu Ovaeymir mevkiinde yol üzerinde seyreden bir tırı yapılan takip sonucu durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 7 parça halinde 12 kilogram 660 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan F.E.emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın\'da nefes kesen operasyon: 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da nefes kesen operasyon: 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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