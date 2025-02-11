Aydın'da Öğrenciler Fidanlıkta Eğitim Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Öğrenciler Fidanlıkta Eğitim Aldı

Aydın\'da Öğrenciler Fidanlıkta Eğitim Aldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla Ekrem Çifçi İlkokulu öğrencilerini fidanlıkta ağırladı. Öğrenciler, fidan dikimi ve bitki gelişimi hakkında uygulamalı eğitim aldı.

11.02.2025 16:31  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencilerin eğitim ve öğretimine destek olmaya devam ediyor.

Efeler ilçesinde bulunan Ekrem Çifçi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında işledi. Fidanlıkta hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini öğrenen öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın personelleri de eşlik etti.

Çocukların kişisel gelişimleri için kent genelinde çeşitli faaliyetler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de geleceğin bilim insanı adaylarını Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan fidanlıkta misafir etti. Öğrenciler, derslerini toprağa ve bitkilere dokunarak yaptı. Minik öğrenciler; fidan dikimi, fidanların gelişim süreci, serada yetişen bitkiler ve yetişme şartları konularında eğitim aldı. Öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj mimarları tarafından öğrencilere doğayı korumak hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımızın toprağa dokunarak, doğayı hissederek büyümeleri çok önemli. Her yaştan öğrencimizin eğitim ve öğretim hayatına destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Yönetim, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Öğrenciler Fidanlıkta Eğitim Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:11:06. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Öğrenciler Fidanlıkta Eğitim Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.