Aydın'da öğrenciler Çine'deki güneş enerji santralini inceledi - Son Dakika
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Aydın'da öğrenciler Çine'deki güneş enerji santralini inceledi

Aydın\'da öğrenciler Çine\'deki güneş enerji santralini inceledi

Aydın'da eğitim gören Efeler Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 12. sınıf öğrencileri, mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Çine'deki 3,5 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali'ni inceledi. Öğrencilere santral yetkilileri tarafından işletme hakkında bilgilendirme yapıldı.

19.02.2024 09:50
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Aydın'da eğitim gören öğrenciler, düzenlenen gezi ile Çine'deki güneş enerji santralinde incelemelerde bulundu.

Efeler mesleki eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 12'inci sınıfta eğitim gören öğrencileri mesleki becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için düzenlenen etkinliklere katılmaya devam ediyor. Öğrenciler son olarak, Çine ilçesinde yapımı tamamlanan 3,5 mw kurulu gücündeki Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. Santral yetkilileri tarafından öğrencilere işletmedeki işleyiş hakkında bilgilendirmede bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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