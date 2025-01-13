Aydın\'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Aydın'ın İncirliova, Kuyucak ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
İncirliova ilçesinde bulunan özel bir kolej ile Efeler İlçesi Gölhisar İlkokulu ve Kuyucak ilçesi Taşoluk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören toplam 388 öğrenciye trafik jandarması tarafından eğitim verildi. Jandarma ekipleri öğrencilere; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konularında bilgilendirmelerde bulundu. - AYDIN
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