Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova\'da vatandaşları Ramazan etkinlikleri ile buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Ramazan etkinliklerinin son adresi İncirliova oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının hemen yanında, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler yüzlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan etkinliklerde çocuklar sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenirken, aileler de Ramazan akşamının birlik ve beraberlik ruhunu meydanda hep birlikte paylaştı. Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah anlatıları, Aşuk ile Maşuk gösterileri, jonglör ve illüzyonist performansları da büyük beğeni topladı.

Etkinlik alanında vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edilirken, aileler hem geleneksel gösterileri izledi hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinliklere katılan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri, ay boyunca Aydınlılarla buluşmayı sürdürecek. Buharkent ilçesinde 26 Şubat Perşembe günü Kamil Paşa Mahallesi kapalı pazar yeri, Yenipazar ilçesinde 27 Şubat Cuma günü Yenipazar Belediyesi meydanı, Söke ilçesinde 28 Şubat Cumartesi günü Yenicami Mahallesi kapalı pazar yeri, Köşk ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi, Sultanhisar ilçesinde 3 Mart Salı günü Belediye Meydanı, İncirliova ilçesinde 4 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı etkinliklerin adresi olacak. İlçelerde etkinlikler 18.00 saatinde başlayacak, 20.15 saatinde sona erecek. 5-15 Mart tarihleri arasında ise eğlencenin adresi bir kez daha Fuar Aydın olacak. - AYDIN