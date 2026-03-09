Başkan Çerçioğlu Yenipazar\'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında binlerce Aydınlı iftarlarını hep birlikte açıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda ve İmamköy Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesinde Yeni Mahalle'de, Söke ilçesinde Çeltikçi Mahallesi'nde, Nazilli ilçesinde İsabeyli Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Karacaören Mahallesi'nde, Çine ilçesinde Karakollar Mahallesi'nde ve Germencik ilçesinde Bozköy Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Sadık Yapıcıoğlu, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak Aydın'ın tüm ilçelerinde iftar programlarının düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

İftar sofralarının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN