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Aydın'da Gençler ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika
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Aydın'da Gençler ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği sabah namazı buluşmasında Aydın'da öğretim gören üniversiteli gençler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Aydın\'da Gençler ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu
26.12.2023 - 09:37,
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Aydın İl Müftülüğü ve Efeler ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün organize ettiği sabah namazı buluşmasında Aydın'da öğretim gören üniversiteli gençler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Aydın İl Müftülüğü, Efeler ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşması Mimar Sinan Camii'nde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, KYK yurtlarında görevli manevi danışmanlar, öğrenciler ve vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından birlikte sabah namazı kıldı. Namaz sonrası tesbihat ve sohbet yapılırken program son olarak çorba ikramı ile son buldu.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, sabah namazı buluşmalarına katkı sunan herkese teşekkürlerini ileterek yeni yılın ilk haftasında sabah namazı buluşmasının Yavuz Sultan Selim Camii'nde gerçekleşeceğini belirterek herkesi programa katılmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Aydın'da Gençler ve Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika


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