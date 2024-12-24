Aydın'da Sağanak Yağış Esnafı Zora Soktu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Sağanak Yağış Esnafı Zora Soktu

Aydın\'da Sağanak Yağış Esnafı Zora Soktu

Efeler'de sağanak yağış nedeniyle birçok pazarcı tezgah açamadan ayrılırken, bazıları yağmura rağmen çalıştı.

24.12.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Salı Pazarı'nda tezgah açmaya hazırlanan esnafı zor durumda bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde yoğun yağış nedeniyle tarihi Salı Pazarı'nda tezgah açmaya gelen pazarcıların büyük bir kısmı, olumsuz hava şartları nedeniyle tezgahlarını kuramadan pazardan ayrılmak zorunda kaldı. Bazı pazarcılar da olumsuz hava şartlarına rağmen ekmek paralarını kazanabilmek için tezgahlarını açmayı tercih etti. Yağmurun etkisiyle ıslanmayı göze alan pazarcılar, yağmura rağmen tezgahlarını açarak alışveriş müşterilerini beklemeye başladı. Pazar yerinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da yağmur altında pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Pazar alışverişini erken saatlerde yapmak isteyen bazı vatandaşlar da, yoğun yağmur nedeniyle zor anlar yaşasa da tezgahların açılmasını bekleyerek alışverişlerini tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Alışveriş, Ekonomi, Efeler, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Sağanak Yağış Esnafı Zora Soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Sağanak Yağış Esnafı Zora Soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.