Aydın\'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı Gerçekleştirildi

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Aydın'da Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Aydın'da 2025 Yılı Hayvan Hakları Kurulu Toplantısı Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi. Belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçleri de görüşüldü. Hem sahipsiz hayvanları hem de toplum huzurunu güvence altına almak amacıyla düzenlenen toplantıya Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan, ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. - AYDIN