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Aydın'ın Karacasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısından uçan sac profil yere düştü - Son Dakika
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısından uçan sac profil yere düştü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısından uçan sac profil, 20 metre yükseklikten yere düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çatının bir kısmı arabalara zarar verdi.

16.01.2024 - 12:02,
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ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısından uçan sac profil, 20 metre yükseklikten yere düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir 4 katlı apartmanın çatısından uçan sac profil 20 metre yükseklikten yere düştü. Ana yola düşen çatının bir kısmı arabalara zarar verdi. Mesai başlama saatine yakın meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay Karacasu ilçesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 5 numaralı apartmanın çatısında terasın üzerini kapatmak için kullanılan yaklaşık 25 metrekare büyüklüğündeki sac profil 20 metre yükseklikten yere düştü. Şiddetli fırtınanın etkisiyle yere çakılan çatının bir kısmı yol üzerinde park halinde bulunan bir aracın üzerine denk geldi. Çatı, ana yolu kapatırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet personeli yolda önlem aldı. Araç geçişine kapanan yol, çatının kepçe yardımıyla kaldırılmasıyla açıldı.

Aydın\'ın Karacasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısından uçan sac profil yere düştü
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Aydın'ın Karacasu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısından uçan sac profil yere düştü - Son Dakika
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