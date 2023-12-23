Aydın\'da şiddetli yağış sonrası yol çöktü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağış sonrası Güdüşlü- Yeniköy mahallesi arasındaki yolda meydana gelen çökme dolayısıyla Belediye Başkanı Nedim Kaplan güzergahı kullanacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şiddetli yağışlar, Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü ve Yeniköy arasında bulunan karayolu bölgesinde yolun çökmesine neden oldu. Çökmenin yaşandığı bölgede Aydın Karayolları Şube Şefi Buğra Soyer ile birlikte inceleme yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan bu yolu kullanacak olan vatandaşlara uyarıda bulundu.

Başkan Kaplan "İlimiz genelinde ve ilçemizde meydana gelen yağışlar sebebiyle Güdüşlü ve Yeniköy mahallelerimiz arasında bulunan yolda ciddi bir çökme meydana geldi. Oluşan bu tehlike durum ile ilgili gerekli önlemler alındı ve ekipler müdahalede bulunuyor. Kontrollü geçişlerin sağlandı yol, karayolları ekiplerimiz tarafından kısa zamanda onarılacak. Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri için dikkatli olsunlar" dedi. - AYDIN