Aydın\'da sözleşmeli gençlik ve spor personeli yemin edip memur kadrosuna geçti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli personel, düzenlenen yemin töreninin ardından memur kadrolarına atandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli personel, hizmet sürelerini tamamlamalarının ardından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrolarına geçiş yaptı. Bu kapsamda düzenlenen törende personel, Türk Bayrağı üzerine yemin ederek memuriyete adım attı. Yemin töreniyle birlikte kamu hizmetindeki görevlerine memur statüsünde devam edecek olan personel, meslek hayatlarında yeni bir döneme başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlü Serhat Yığmatepe, hizmet sürelerini tamamlayarak memur kadrolarına atanan personel tebrik ederek, millete hizmet yolunda üstlendikleri görevlerde başarı diledi.