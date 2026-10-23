Aydın'da sözleşmeli gençlik ve spor personeli yemin edip memur kadrosuna geçti - Son Dakika
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Aydın'da sözleşmeli gençlik ve spor personeli yemin edip memur kadrosuna geçti

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Aydın\'da sözleşmeli gençlik ve spor personeli yemin edip memur kadrosuna geçti
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli personel, yemin töreniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrosuna atandı. Törende Türk Bayrağı üzerine yemin eden personeli İl Müdürü Serhat Yığmatepe tebrik etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve hizmet sürelerini tamamlayan sözleşmeli personel, düzenlenen yemin töreninin ardından memur kadrolarına atandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli personel, hizmet sürelerini tamamlamalarının ardından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur kadrolarına geçiş yaptı. Bu kapsamda düzenlenen törende personel, Türk Bayrağı üzerine yemin ederek memuriyete adım attı. Yemin töreniyle birlikte kamu hizmetindeki görevlerine memur statüsünde devam edecek olan personel, meslek hayatlarında yeni bir döneme başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlü Serhat Yığmatepe, hizmet sürelerini tamamlayarak memur kadrolarına atanan personel tebrik ederek, millete hizmet yolunda üstlendikleri görevlerde başarı diledi.

Kaynak: İHA
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