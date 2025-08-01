Aydın\'da Su Kaynakları Balıklandırılıyor

Aydın'da su kaynaklarının sürdürülebilirliğini artırmak ve biyolojik çeşitliliği desteklemek amacıyla yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 153 bin 600 adet sazan yavrusu doğayla buluşturuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nde üretilen 153 bin 600 adet sazan yavrusunun, Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Nazilli ve Yenipazar ilçelerindeki 9 farklı su kaynağına bırakılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz tarafından teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sürdürülebilir su kaynakları ve zengin biyolojik çeşitlilik için çalışmaya devam ediyoruz. Sırada Bozdoğan Kemer Baraj Gölü var" ifadelerine yer verildi. Balıklandırma çalışmalarının bölgedeki sucul yaşamı destekleyerek hem ekosisteme hem de amatör balıkçılığa katkı sağlaması hedeflenirken, Aydın genelinde sürdürülen balıklandırma faaliyetlerinin yerli türlerin korunmasına da önemli ölçüde destek sunduğu vurgulandı. - AYDIN