Aydın'da Tarım Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Aydın'da Tarım Projesi Hayata Geçti

Aydın\'da Tarım Projesi Hayata Geçti

Aydın'da TAKE Projesi kapsamında 808 üreticiye fide, fidan ve tohum dağıtımı yapıldı.

10.05.2025 16:03
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Aydın'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında fide, fidan ve tohum dağıtımı yapılırken, 6 farklı projeyle 808 üreticiye destek veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında Aydın'da üreticilere fide, fidan ve tohum dağıtımı yapıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bakanlıkça onaylanan 6 TAKE projesi kapsamında üreticilere; 15 bin adet Gemlik Zeytin fidanı, 60 bin adet Kardoula ve Makedon çeşidi turşuluk biber fidesi, 6 bin 450 kg yaşlık ayçiçeği tohumu, 10 bin 450 kg sorgum-sudan otu melezi tohumu, 357 bin 143 adet geççi domates fidesi dağıtıldı. Ayrıca Efeler ilçesinde 50 dekarlık alanda Şevketi Bostan Üretimini Yaygınlaştırma Projesi de hayata geçirilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca ülke genelinde boş ya da nadasa bırakılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun üretim teknikleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması amacıyla 2021 yılından bu yana Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi yürütülmektedir. Proje ile söz konusu arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulanarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılması amaçlanmakta; iklim değişikliği tarımsal kuraklık dikkate alınarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi ile işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması öngörülmektedir. Ayrıca bu projeler ile birim alandan elde edilen verimin artırılması, Aydın'ımızın tarımsal üretim kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması hedeflenmektedir. 2024 yılında aynı kapsam ve içerikte ilimizde 6 TAKE projesi hayata geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Fide, fidan ve tohum dağıtım etkinliğine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veysi Yurtkulu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve birçok üretici katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Tarım Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

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