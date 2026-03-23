Başkan Çerçioğlu: "Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz"
23.03.2026 13:25  Güncelleme: 13:26
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın ulaşım altyapısına katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçiriyor. Adnan Menderes Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen yol çalışmaları, kent içi trafiği azaltmayı hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın geleceğine yön veren yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen projeler ile Aydın modern, konforlu ve güvenli ulaşım ağlarıyla buluşmayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yeni yol projesi kapsamında, Kemer Mahallesi'nden Adnan Menderes Üniversitesi Aytepe Merkez Kampüsü ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne uzanacak güzergahta çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında üniversite yerleşkesi ile hastane ulaşımı için alternatif güzergah sağlayarak kent içi trafiğin azaltılmasına katkı sunacak olan proje, Aydın'ın ulaşım altyapısına uzun yıllar hizmet edecek modern bir hat kazandıracak.

400 milyon Türk Lirası değerindeki yatırımın ilk etabı olan Vakıf Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt serimi, yol çizgisi ve logo çalışmalarının ardından cadde vatandaşların hizmetine açıldı.

Kent genelinde yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi Aytepe Merkez Kampüsü ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımı hızlandıracak olan yol projemiz hızla sürüyor. Kentimiz için çalışmaya, tüm ilçelerimizde yatırım ve projelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

