Aydın Üniversitesi\'nde Siber Suçlar ve Siber Güvenlik Semineri Düzenlendi

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Aydın 'da üniversite öğrencilerine yönelik 'Siber Suçlar ve Siber Güvenlik' konulu seminer, Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İnternetin sağladığı kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz kullanımın sonuçları, siber suç ve siber zorbalık, sosyal medya platformları ve gizlilik ayarları, şifre ve kişisel verilerin önemi ile teknoloji bağımlılığı konularına değinilen seminere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Seminerde, Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Bulut'un konuşmacı olarak yer aldı. Seminerde, "En çok karşılaşılan siber suçlar nelerdir?", "Dolandırıcıların kullandığı yöntemler", "Yetkisiz erişim", "Dolandırıcılık", "Kimlik hırsızlığı", "Bağımlılık", "Sosyal medyada güvenlik önlemleri" ve "Dikkat edilmesi gerekenler" konularında bilgi verildi.

Seminer, soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN