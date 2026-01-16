Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden çocuklara yarıyıl tatili hediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde çocuklarla buluşacak. Birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı şenlikte çocuklar, tatilin keyfini doyasıya çıkaracak.

Şişme oyuncaklar, eğlenceli oyun alanları, renkli atölye çalışmaları ve sirk gösterilerinin yer alacağı Karne Şenliği, farklı ilçelerde belirlenen tarihlerde kapılarını açacak. Etkinlikler boyunca çocuklar doyasıya eğlenecek. Şenlik, Efeler ilçesinde 16-17-18-29-30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde, 12.00 ile 21.00 saatleri arasında, Tekstil Park Fuar Aydın'da gerçekleştirilecek. Nazilli'de 19-20-21 Ocak tarihlerinde, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında, Sümer Park Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlikler, Söke'de ise 26-27-28 Ocak tarihlerinde, 12.00 ile 19.00 saatleri arasında, Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde çocukları ağırlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları ve ailelerini Karne Şenliği'ne davet ederek, yarıyıl tatilinin çocuklar için hem eğlenceli hem de unutulmaz geçmesini amaçladıklarını belirtti. - AYDIN