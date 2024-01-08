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Aydın'da 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Aydın'da 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülerek gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın\'da \'yeşil reçeteli ilaç\' operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi
08.01.2024 - 23:05,
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Aydın'da 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülerek gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz şekilde satanlara şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda geçtiğimiz günlerde aralarında Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. R.Ü.G.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Doktor R.Ü.G'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 13 bin 634 kişiye 24 bin 86 kutu yeşil reçeteye tabi ilaç yazdığı ve bu ilaçların iddiaya göre yaklaşık eczane satış değerinin 12 milyon 283 bin lira, serbest piyasa satış fiyatının ise yaklaşık olarak 84 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan D.U.'yu da yakalayarak gözaltı sayısını 10'a yükseltti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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