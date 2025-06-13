Aydın\'da Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Kemer Mahallesi Üçgözler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir müstakil eve yılan girdiği ihbarının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri eve giren yılanı bulunduğu yerden çıkararak yakaladı. Ekipler yılanı evden uzak bir bölgede doğal yaşam alanına bıraktı. - AYDIN