Aydın Büyükşehir, yol çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Aydın'ın dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Çalışmalar kapsamında güncel olarak; Efeler ilçesinde Kardelen Caddesi, Fidanlık Caddesi, Vakıf Caddesi, A1 kanal yolu, Doğu Çevre Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı, Sultanhisar ilçesinde Atça Sebze Hali, Malgaçemir ve Atça Mahalleleri, Söke ilçesinde Ağaçlı, Yamaç, Sarıkemer ve Avşar Mahalleleri, Nazilli ilçesinde Beş Eylül Caddesi, Derebaşı, Bağcıllı, Demirciler, Aşağı Yakacık Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Karpuzlu ilçesinde Ulukonak ve Umcular Mahalleleri, Köşk ilçesinde Yavuzköy ve Başçayır Mahalleleri, Yenipazar ilçesinde Direcik ve Karaçakal Mahalleleri, Germencik ilçesinde Turanlar, Çarıklar, Bozköy ve Çamköy Mahalleleri, İncirliova ilçesinde Acarlar ve Sandıklı Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Kuşadası ilçesinde Kirazlı ve Yaylaköy Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Didim ilçesinde İnönü Bulvarı, Akbük Mahallesi ve muhtelif noktalarda, Çine ilçesinde Gökyaka Mahallesi, Karacasu ilçesinde Nargedik Mahallesi, Koçarlı ilçesinde Çakmar Mahallesi, Kuyucak ilçesinde Ovacık, Kayran, Dereköy, Taşoluk ve İğdecik Mahalleleri ile Bozdoğan ilçesi Güney Mahallesi'nde Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarımız ile Aydınımızın ulaşım altyapısını güçlendiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN