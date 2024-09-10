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Aydın'daki kazılara 14 milyon TL destek verildi

AYDIN - Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, antik kentleri ve ören yerleri ile açık hava müzesi konumunda yer alırken, bu yıl içerisinde il genelindeki kazılara toplam 14 milyon TL destek sağlandı.

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde, Tralleis Antik Kenti ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi. Kazı başkanları ile bir araya gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, il genelindeki kazı başkanlarının talep ve sıkıntılarını dinledi. Kazı başkanlarıyla sezonu değerlendiren İl Müdürü Demir, bu yıl içerisinde Aydın'daki kazılar için 14 milyon TL destek sağlandığını açıkladı. İl genelindeki antik kent ve ören yerlerinin de turizme kazandırılması, ziyarete açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Müdür Demir, Tralleis Antik Kenti'nin de önümüzdeki yıl ziyarete açılacağını müjdeledi.

"12 ay kazılar sürecek"

Kazıların çoğu yerde 12 ay devam ettiğini belirten Demir; "Buradaki amacımız, Aydın kültürünü, kazılarımızın, yüzey araştırmalarımızın birinci elden birinci elden, direk kazı başkanlarımızdan bilgi edinilmesi ve yanlış bilgilendirmelerin önlenmesi. Yapılan çalışmaların da kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması. Çalışmalarımız çoğu yerde 12 ay devam etmektedir. Apollon'dan başlayarak Kadıkalesi, Magnesia, Tralleis, Nysa ve Afrodisias antik kentini ışıklandırıp gece ziyaretine açılmasını istiyorum. Bu konuda bakanımızın ve valimizin kamulaştırma ve ödenek konusunda çok büyük destekleri var. Bu yıl için 14 milyona yakın bakanlığımızın ve valimizin destekleri var. Bu desteklerin daha da artacak. Yılın 12 ayı kazılar ve çalışmalarımız sürecek" dedi.

Aydın'da tescilli toplam 30 ören yerini olduğunu sözlerine ekleyen Müdür Demir; "Bunun 8 tanesi ziyarete açık. Kazılarımız devam etmekte. 2 tanesinde yüzey araştırmamız var. Bir tane de kurtarma kazımız var" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki yıl turizme açılacak"

Birçok antik kentin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Demir; "Bir eve misafir davet ettiğinizde önce evinize çekidüzen verirsiniz. Çevre ve peyzaj düzenlemesi projelerimiz bakanlıktan onaylanıp geldi. Koruma kurulu onayladı. Şu anda İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nde ve yaklaşık maliyet çıkarılacak. Öncelikle şu müjdeyi verebilirim. Tralleis Antik Kenti önümüzdeki yıl turizme açılacak. Yürüyüş yolları, ışıklandırma, güvenlik, yeme içme üniteleri, otopark alanları yapmadan turizme açmak reklam değil anti reklam yaparsınız. O yüzden biraz daha sabır istiyoruz" dedi.

"Afrodisias Müzesi'nin açılmasını istiyoruz"

Toplantıda konuşan Afrodisias Kazı Başkan Yardımcısı Serra Somersan, 20 işçi ve 3 uzmanla Afrodisias'ta kazıların devam ettiğini belirtti. Tiyatro bitişiğinde çalışmaların yoğun olduğunu ve 2,5 ayda 2 tane geç antik çağ konutunda çalışmalar yapıldığını belirten Somersan, özellikle Kibele adını verdikleri antik çağ konutunda yeraltı düzeneğinin tespit edildiğini belirtti. Afrodisias kazılarında Zeus başı bulduklarını da belirten Somersan, en büyük sorunlarının depreme dayanıksız olması nedeniyle uzun süredir kapalı olan Afrodisias Müzesi olduğunu belirtti. Müzenin antik kentle bir bütünlük sağladığını ve "Geleceğe miras projesi' kapsamında Afrodisias Müzesi'nin bir an önce açılmasını talep eden Somersan, müzenin antik kent alanında kalmasını istediklerini de belirtti.

"Karacasu bizi çok şaşırttı"

Nazilli bölgesinde yüzey araştırması yapan sanat tarihçi Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, "Nazilli bölgesinde arazi taramasının büyük bir bölümünü tamamladık. Ayrıca Karacasu bölgesi bizi çok şaşırttı. Ummadığımız bir köyde muhteşem mezar taşı tespit ettik. Mezar taşları şu anda hiçbir yerde rastlamadığımız özelliğe sahip" dedi.

Kazı başkanlarının konuşmalarının ardından notlarını aldıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da toplantıyı yakından takip ettiğini ve taleplerle yakından ilgileneceğini söyledi.