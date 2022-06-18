Aydın'dan ilk kafile dualarla uğurlandı

Hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkanlardan Yusuf Can, gençlik yıllarından beri bu anı beklediğini belirterek günde 5 vakit yönelip namaza durduğu Kabe-İ Muazzama'yı,Ravza-i Mutahhara'yı, mübarek beldeleri görecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. - AYDIN

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Aydın'daki ilk hac kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Aydın Bey Camii'nde gerçekleştirilen uğurlama törenine hacı adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. 2 yıl aradan sonra yola çıkan ilk kafiledeki hacı adayları sevinç gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

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