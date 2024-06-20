Aydın-Denizli Otoyol Şantiyesinde Yangın Paniği - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyol Şantiyesinde Yangın Paniği

Aydın-Denizli Otoyol inşaatı Dalama Şantiyesi'nde bir kamyon ve bir tır tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Yangın, şantiye personeli ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

20.06.2024 23:27
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Aydın- Denizli Otoyol şantiyesinde yangın paniği

Bir kamyon ve bir tır hurda yığınına döndü

AYDIN - Aydın-Denizli Otoyol inşaatı Dalama Şantiyesi'nde bir kamyon ve bir tır tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

Olay, Aydın-Denizli Otoyol inşaatı Dalama Şantiyesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple hafriyat kamyonlarından birinin yakıt deposunda meydana gelen patlama sonucu kamyon yanmaya başladı. Alevler kamyonun hemen yanında park halindeki tıra sıçradı. Yangını fark eden şantiye personeli alevlere kendi çabaları ile müdahale etse de başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını yoğun çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Şantiyede çalışanların suyla müdahalesi ve korku dolu anları bir işçi tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın-Denizli Otoyol Şantiyesinde Yangın Paniği - Son Dakika

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