Aydın Devlet Hastanesi Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Aydın Devlet Hastanesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hastane yönetimi tarafından düzenlenen toplantıda, Aydın Devlet Hastanesi'nde verilen hizmet kalitesinin arttırılması, hasta ve hasta yakınlarına geçirdikleri süreçte her türlü veri ve bilginin doğru ve eksiksiz olarak verilmesi, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerini konuşuldu. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, veri kayıt personeli de katılım gösterdi. Hastane yetkilileri, hasta memnuniyetinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda alınan kararların ve önerilerin hayata geçirilmesiyle, Aydın Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerindeki standardının daha da yükseleceği vurgulandı. - AYDIN