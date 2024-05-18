Aydın Efeler Anadolu Lisesi\'nden Gençlik Yürüyüşü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen liseli gençler, Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aydın Efeler Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı boyunca Atatürk ve gençlik için yürüyen gençlerin etkinliği, örnek olurken, vatandaşların da takdirini topladı. Gençler, açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle, anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirirken, yürüyüşün ardından öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Adnan Menderes Bulvarı'nın ardından Atatürk Kent Meydanı'na gelen liseli gençler, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. 19 Mayıs için gerçekleştirilen anlamlı yürüyüş boyunca birçok vatandaş da gençlere destek verdi. - AYDIN