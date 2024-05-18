Aydın Efeler Anadolu Lisesi'nden Gençlik Yürüyüşü - Son Dakika
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Aydın Efeler Anadolu Lisesi'nden Gençlik Yürüyüşü

Aydın Efeler Anadolu Lisesi\'nden Gençlik Yürüyüşü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın Efeler Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' düzenledi. Gençler, Adnan Menderes Bulvarı boyunca Atatürk ve gençlik için yürüyerek örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu ve Atatürk Kent Meydanı'nda halk oyunları gösterisi sundu. Vatandaşlar da gençlere destek verdi.

18.05.2024 23:55
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen liseli gençler, Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aydın Efeler Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı boyunca Atatürk ve gençlik için yürüyen gençlerin etkinliği, örnek olurken, vatandaşların da takdirini topladı. Gençler, açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle, anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirirken, yürüyüşün ardından öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Adnan Menderes Bulvarı'nın ardından Atatürk Kent Meydanı'na gelen liseli gençler, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. 19 Mayıs için gerçekleştirilen anlamlı yürüyüş boyunca birçok vatandaş da gençlere destek verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Efeler Anadolu Lisesi'nden Gençlik Yürüyüşü - Son Dakika

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