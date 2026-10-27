Aydın Germencik\'te operasyonda 1 kilo 137 gram metamfetamin ele geçirildi

(AYDIN) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 137 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Germencik ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler İ.Ç. ve G.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 137 gram metamfetamin, 1,92 gram esrar, 2 tabanca, 1 hassas terazi, ölçü kabı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 235 bin 540 TL ve 100 ABD doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. ve G.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.