Aydın haberi: Tutuk, Milletvekili Ataş'a Yürüyen Köşk'ü tanıttı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Yürüyen Köşk'te ağırlayarak tarihi yapı hakkında bilgi verdi.

Bir dizi temasta bulunmak için kente gelen Ataş, Tutuk ile Yürüyen Köşk'te bir araya geldi. Yalova'da zaman zaman ziyaretler yaptığını kaydeden Ataş, "Yalova çok güzel ve özel bir şehir. Bu şehirde sürekli temaslarımız oluyor. Bugün Yürüyen Köşk'ü Başkanımız Mustafa Tutuk ile birlikte gezdik. Oldukça hayran kaldım. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" dedi.

Yürüyen Köşk'ün markalaşma çalışmalarını gerek fuarlarda gerekse Yalova'ya gelen yerli ve yabancı misafirlere büyük bir özenle yapıldığını söyleyen Tutuk, "Şehrimizin en önemli simgesi Yürüyen KöşK'ü İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Ataş'a gezdirerek tarihi hakkında bilgiler verdik. Sayın Vekilimize Ataş'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, şehrimize yine bekliyoruz" dedi.

Yürüyen Köşk'te yapılan ziyarete AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar da yer aldı. - YALOVA