Aydın haberleri: Aydın'da kırmızı ışıkta geçenlere af yok - Son Dakika
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Aydın haberleri: Aydın'da kırmızı ışıkta geçenlere af yok

16.10.2022 18:02
Aydın haberleri: Aydın'da kırmızı ışıkta geçenlere af yok

Aydın haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli yoğunlaştırılmış trafik denetimlerinde kurallara uymayan 49 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli yoğunlaştırılmış trafik denetimlerinde kurallara uymayan 49 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan İzmir Bulvarı üzerindeki tüm kavşaklarda ve ilçe genelindeki kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ziraatçiler Kavşağı'nda drone destekli havadan yapılan denetimlerde ise kırmızı ışıkta geçenler affedilmedi. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilen denetimlerde, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 210 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 49 araca toplam 21 bin TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın haberleri: Aydın'da kırmızı ışıkta geçenlere af yok - Son Dakika

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