Aydın Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Aydın hayvan pazarının bölgede görülen şap hastalığı vakası nedeniyle ikincibir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası'nın önceki dönem başkanı İsmail Kadı, "Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Hacıhamzalar mahallesinde şap hastalığı vakası görüldüğünü bu nedenle Aydın Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatıldığının açıklandığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Tarım İlçe Müdürülüğü ve Efeler Belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı. - AYDIN