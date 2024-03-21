Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Down Sendromlu Çocukları Unutmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocukları unutmadı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Köpek Tim Komutanlıkları ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü günü kapsamında Didim ilçesi Cemal Ergenekon Ortaokulu'nda eğitim gören down sendromlu çocukları ziyaret edildi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, çocuklara Türk bayrağı ve jandarma şapkası hediye edildi. - AYDIN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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