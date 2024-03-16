Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı\'nda emekli olan doktorlara teşekkür belgesi ve plaket takdim etti

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Program sonunda emekli olan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sözlerine sağlık personeline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın selamlarını ve Tıp bayramı tebriklerini ileterek başladı. İl Sağlık Müdürü Şenkul, "Bugün, yüreklerimizde taşıdığımız derin bir minnet ve sevgiyle, bir araya geldiğimiz özel bir gündeyiz. 14 Mart Tıp Bayramı, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda sağlık alanında, özveriyle çalışan, her birinizin değerini ve katkılarını anma ve takdir etme zamanıdır. Her biriniz, insanlığın en değerli ihtiyaçlarından olan sağlığın korunmasında, hastalıkta, şifaya vesile olmak için özveriyle çalışan birer kahramansınız. Gece gündüz demeden, kendi sağlığınızı dahi düşünmeden, hastalarınızın yanında olmak için çabalıyorsunuz" dedi.

Sağlık personellerinin her zaman büyük fedakarlıklar göstererek çalıştığını hatırlatan Şenkul, "Fedakarlık ve özveri, sadece mesleğinizin gereği değil, aynı zamanda içinizdeki insan sevgisi ve merhametin kutsal bir yansımasıdır. Bu zorlu süreçte yaşadığınız yorgunlukları, stresleri ve endişeleri unutmamız mümkün değildir. Covid-19 Pandemisi ve acısını hala unutamadığımız, asrın felaketi olan yaşadığımız depremler gibi birçok zorluğa rağmen, yılmadan, yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Sizlerin kararlılığı ve özverisi, tüm toplumun güven ve umut kaynağı olmuştur. Bugün, sizlere olan minnet ve şükranımızı ifade etmek için buradayız. Sizler, sadece hastalarınızın değil, aynı zamanda tüm toplumun kahramanlarısınız. Sağlık alanında gösterdiğiniz üstün çaba ve fedakarlık, takdire şayan ve örnek alınası bir davranıştır. Bu vesileyle, Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; Rabbimizden sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu nice güzel yıllar nasip etmesini temenni ediyorum. Ayrıca görev şehitlerimize, ahirete irtihal eden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim" diye konuştu.

Programda Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Türk İslam Tarihi Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Şeker ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran tarafından 'Aydınoğulları Döneminde Tıp Bilimi ve Hekim Hacı Paşa' konulu panel gerçekleştirildi.

Yapılan konuşma ve panelin ardından uzun yıllar boyunca hayatını mesleğine adamış ve insanların şifasına vesile olan emekli olmuş hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa; İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aköz, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Aydın'da görev yapan kamu ve özel hastaneleri başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, kurumlar personeli ve emekli olan hekimler ile ile sağlık çalışanları katıldı. - AYDIN