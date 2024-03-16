Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı\'nda emekli olan doktorlara teşekkür belgesi ve plaket takdim etti

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Program sonunda emekli olan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sözlerine sağlık personeline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın selamlarını ve Tıp bayramı tebriklerini ileterek başladı. İl Sağlık Müdürü Şenkul, "Bugün, yüreklerimizde taşıdığımız derin bir minnet ve sevgiyle, bir araya geldiğimiz özel bir gündeyiz. 14 Mart Tıp Bayramı, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda sağlık alanında, özveriyle çalışan, her birinizin değerini ve katkılarını anma ve takdir etme zamanıdır. Her biriniz, insanlığın en değerli ihtiyaçlarından olan sağlığın korunmasında, hastalıkta, şifaya vesile olmak için özveriyle çalışan birer kahramansınız. Gece gündüz demeden, kendi sağlığınızı dahi düşünmeden, hastalarınızın yanında olmak için çabalıyorsunuz" dedi.
Sağlık personellerinin her zaman büyük fedakarlıklar göstererek çalıştığını hatırlatan Şenkul, "Fedakarlık ve özveri, sadece mesleğinizin gereği değil, aynı zamanda içinizdeki insan sevgisi ve merhametin kutsal bir yansımasıdır. Bu zorlu süreçte yaşadığınız yorgunlukları, stresleri ve endişeleri unutmamız mümkün değildir. Covid-19 Pandemisi ve acısını hala unutamadığımız, asrın felaketi olan yaşadığımız depremler gibi birçok zorluğa rağmen, yılmadan, yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Sizlerin kararlılığı ve özverisi, tüm toplumun güven ve umut kaynağı olmuştur. Bugün, sizlere olan minnet ve şükranımızı ifade etmek için buradayız. Sizler, sadece hastalarınızın değil, aynı zamanda tüm toplumun kahramanlarısınız. Sağlık alanında gösterdiğiniz üstün çaba ve fedakarlık, takdire şayan ve örnek alınası bir davranıştır. Bu vesileyle, Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; Rabbimizden sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu nice güzel yıllar nasip etmesini temenni ediyorum. Ayrıca görev şehitlerimize, ahirete irtihal eden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim" diye konuştu.
Programda Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Türk İslam Tarihi Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Şeker ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran tarafından 'Aydınoğulları Döneminde Tıp Bilimi ve Hekim Hacı Paşa' konulu panel gerçekleştirildi.
Yapılan konuşma ve panelin ardından uzun yıllar boyunca hayatını mesleğine adamış ve insanların şifasına vesile olan emekli olmuş hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.
Programa; İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aköz, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları, Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Aydın'da görev yapan kamu ve özel hastaneleri başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri, kurumlar personeli ve emekli olan hekimler ile ile sağlık çalışanları katıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı'nda emekli olan doktorlara teşekkür belgesi ve plaket takdim etti - Son Dakika
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.
Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Güloğlu ve bir seçmen arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kocaeli Üniversitesi, Düzce ve çevresindeki diri fayların geçmişte ürettiği depremlerin kayıt altına alınmasına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek faylarında inceleme yapılacak ve fayların paleosismolojik özellikleri belirlenecek. Ayrıca, faylardan tarihlendirme amaçlı örnekler alınacak ve deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Bu çalışmaların amacı, deprem riskini azaltmak ve yerleşim yerlerinin planlanmasına katkı sağlamaktır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerin süt verimliliği artırılıyor ve üreticilerin maliyet yükü azaltılıyor.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak adaylara destek verdiklerini belirtti. Güngör, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi.
Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için, partili 22 adayın yanı sıra farklı meslek grupları ve özelliklere sahip, sıra dışı vaatleriyle dikkati çeken 27 bağımsız aday da mücadele edecek.
Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son dönemde yaptırdıkları anketlere ilişkin canlı yayında bilgi verdi. Başkent Ankara'daki araştırmalara değinen Şen, "Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.
AK Parti'nin iki numarası olarak kabul edilen Genel Başkanvekili Efkan Ala, 31 Mart seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi'nin ittifak dışında olduğunu en net şekilde dile getirdi. Fatih Erbakan'ı CHP'ye yardımcı olmakla suçlayan Ala, "Yeniden Refah'ın girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama kendisi orada seçime girdiği için CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor. Verilen oy CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyor" dedi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak, çözüm önerileri sunmak, programlar yapmak ve etik ilke kararları almak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğüne başvuruların yüzde 200 arttığını belirtti. Artun, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti ve gönüllülük sürecini detaylarıyla anlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda istikrarın önemine vurgu yaparak, yatırımcılara teşekkür etti ve Kayseri'nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık ile turizm şehri olduğunu belirtti. Ayrıca, yatırımcıların, istihdamın, katma değerin ve ihracatın önemine değinildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?