Voleybol Takımından Müdüre Ziyaret

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kurum Voleybol Takımı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Birlik Günü ile Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda kadınlar ve erkekler kategorisinde üçüncülük elde eden İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti. Mimar Sinan Spor Salonu ve SKS Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen turnuvada kadınlar takım, rakiplerini eleyerek üçüncü oldu. Erkekler takımı ise Atatürk Spor Salonu'nda rakipleriyle karşı karşıya gelerek üçüncülük elde etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları, 6 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazanan takım oyuncularına kupalarını takdim ederek başarılar diledi. - AYDIN