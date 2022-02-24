Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Arslan'a teşekkür plaketi - Son Dakika
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Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Arslan'a teşekkür plaketi

24.02.2022 10:21
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Arslan'a teşekkür plaketi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, pandemi dönemi başından bu yana Nazilli Devlet Hastanesi'ne verdiği maddi ve manevi destekten dolayı S.S. Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, pandemi dönemi başından bu yana Nazilli Devlet Hastanesi'ne verdiği maddi ve manevi destekten dolayı S.S. Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ve hastane yönetimi S.S. Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ı ziyaret etti. Ziyarette pandemi sürecinin başından bu yana Nazilli Devlet Hastanesi'ne olan tıbbı cihaz bağışları ve yoğun bakım alanın fiziki alan yapımı aşamasındaki desteklerinden dolayı S.S. Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'a teşekkür eden, İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Arslan'a teşekkür plaketi takdim etti. - AYDIN

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Arslan'a teşekkür plaketi

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Nazilli Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'den Arslan'a teşekkür plaketi - Son Dakika


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