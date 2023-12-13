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Aydın İl Sağlık Müdürü Aydın Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın İl Sağlık Müdürü Aydın Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alarak hastan ve hasta yakınları ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Aydın Devlet Hastanesi\'ni ziyaret etti
13.12.2023 - 09:40,
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alarak hastan ve hasta yakınları ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Her geçen gün büyüyen sağlık altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken Aydın'da, sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerinde hız kesmeyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul son olarak Aydın Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve hastane yönetiminin eşlik ettiği ziyarette Aydın'ın özellikli birimleriyle vatandaşlarımıza hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, inceleme ve değerlendirmelerde bulunarak verilen hizmet ve fiziki şartlrının daha da iyileştirilmesi hususunda talimatlar verdi.

Acil Servis, Yoğun Bakım Üniteleri, Uyku Laboratuvarı, Kalp Merkezi başta olmak üzere tanı ve tedavi hizmetleri ile idari, teknik hizmet birimlerinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul, tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Hizmetleri ile idari ve teknik hizmetlerde çalışanlar personelleri de ziyaret eden Şenkul özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın İl Sağlık Müdürü Aydın Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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