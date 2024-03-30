Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk gününden itibaren hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız olarak iftar sonrası gıda denetimlerini sürdürüyor. 300'e yakın denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya kolay erişimini hedefleyen gece denetimlerine devam edeceklerini belirtti.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliği ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlama konusunda denetimlerini sürdürüyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün iftar sonrası başlayan denetimlerde, gıda işletmelerinin hijyen standartları ve ürün kalitesi inceleniyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen yaklaşık 300 denetimin yanı sıra gece denetimlerine de ağırlık verileceği belirtilirken, bu denetimlerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamanın yanı sıra işletmeleri de daha dikkatli olmaya teşvik ettiği vurgulandı. Öte yandan vatandaşların da herhangi bir şüpheli durumda yetkililere bildirimde bulunmaları çağrısında bulunan yetkililer, toplumun bu süreçte iş birliği içinde olmasının önemli olduğunu belirtti. - AYDIN