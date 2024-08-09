Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde çiftçilere tarım ve hayvancılık eğitimi verildi

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Olukbaşı Mahallesi'nde çiftçilere yönelik önemli bir toplantı düzenlendi.

Çiftçi bilgilendirme toplantısında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere çeşitli seçeneklerde eğitim verilip bilgilendirmelerde bulunuldu. İncir üretimiyle ilgili olarak kanlı balsıra, ekşilik böceği, sirke sineği, kırmızı örümcek, Akdeniz meyve sineği ve kuru incirde aflatoksin gibi zararlılarla mücadele yöntemleri ele alındı. Ayrıca zeytin sineği ve arıcılık da detaylı eğitimler verildi. Uzmanlar, zararlılara karşı etkili çözümler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sundu. Hayvancılık alanında ise yeni destekleme modeli hakkında çiftçilere bilgilendirme yapılırken, yetkililer sunulan yeni destek seçeneklerinin nasıl değerlendirileceği konusunda çiftçilere yol gösterdi.

Üreticilerin sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar ve yetkililer karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Üreticiler, bu tür eğitim ve bilgilendirme toplantılarının verimli geçtiğini dile getirerek memnuniyetlerini diledi. - AYDIN