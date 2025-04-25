Aydın Kent Lokantaları\'nda Çay 1 Lira

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemeğin yanında çay 1 lira oldu.

Efeler ve Nazilli ilçelerinde bulunan Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemeği vatandaşlar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çay severler için yeni kampanyası bugün itibariyle başladı. Uygun, ekonomik, kaliteli ve lezzetli yemekleri uygun fiyatlar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor. Efeler ilçesinde Havuz Kafe içerisinde bulunan Kent Lokantası'nda ve Nazilli ilçesinde Park Kafe içerisinde bulunan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemeği vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yemeğin ardından çay içmek isteyen vatandaşları da unutmadı.

Bugün itibariyle Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemeğin yanında çay 1 TL karşılığında satılmaya başlandı. Haftanın her günü saat 12.00 ile 15.00 arasında vatandaşlara sunulan uygun fiyatlı yemeklerin ardından artık çay keyfi de yaşanacak. Yemek alan vatandaşlar çayı 1 TL karşılığında içebilecek. - AYDIN