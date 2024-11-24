Aydın Kitap Fuarı, Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na Teşekkür - Son Dakika
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Aydın Kitap Fuarı, Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na Teşekkür

Aydın Kitap Fuarı'nın son gününde sevilen yazar Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu. Vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na fuarın düzenlenmesi için teşekkür etti. Fuar, kültürel etkileşim ve edebiyatın önemi üzerine vurgular yaptı.

24.11.2024 19:43
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Aydın Kitap Fuarı'na katılan vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Aydın Kitap Fuarı'nda Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar Aydın alanında düzenlenen Aydın Kitap Fuarı, son gününde de sevilen yazarları Aydınlılar ile buluşturdu.

On binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Aydın Kitap Fuarı'nın son gününde sevilen yazar Ahmet Ümit okurları ile buluştu. Ahmet Ümit'in söyleşisine katılmak ve kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Aydın Kitap Fuarı'na katılarak yayınevlerinin stantlarını gezen, eserleri inceleyen ve yazarlar ile tanışma fırsatı yakalayan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum"

Aydın Kitap Fuarı'na katılarak Aydın'dan ve çevre illerden gelen okurları ile buluşan Ahmet Ümit; "Aydın'da bulunmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum çünkü burası tarihi bir bina, Aydın Tekstil binası. Burayı bir fuar alanına çevirdiler ve çok anlamlı bir şey oldu, ilk kez de Aydın Kitap Fuarı düzenlendi. Ben de bu dönem buraya katılan pek çok yazardan birisiyim ve çok mutluyum. Çağdaşlaşma denen şey kitap ile olur, sanat ile olur. Eğer edebiyat yoksa, kültür yoksa çağdaşlaşma olmaz. Çocuklarımızın ve insanlarımızın ruhlarının eğitimi çok önemlidir, bunu sağlayacak olan tek şey de kültür, sanat ve edebiyattır. Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum, fuarın devamını diliyorum, sürekli hale gelmesini diliyorum. Bütün Aydınlılara sevgilerimi yolluyorum" sözleriyle Aydın Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Özlem Hanıma Aydınlılar adına teşekkür ederim"

Aydın Tekstil Parkı alanının kamulaştırılarak vatandaşların hizmetine açılmasından, Fuar Aydın alanının Aydın'a kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten İbrahim Kuruüzümcü; "Aydın Tekstil Park çok güzel bir yer. Birkaç defa geldim ben, ilk girdiğimizde de 'Çocukluğumu anımsadım' dedim hanımıma. Bir de Özlem Hanıma özel olarak teşekkür ettim. Bugün burada şu manzarayı gördüğümde de daha çok teşekkür etmek geldi içimden Aydın'a böyle bir şey kazandırdığı için. Vatandaşlarımız da gördüğüm kadarıyla fazlasıyla rehavet göstermiş. Özlem Hanımı tebrik ediyorum, Aydınlılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Kitap Fuarı nedeniyle Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Fahriye Kuruüzümcü ise "Eşim ile buraya geldik, ziyaret ettik. Çok beğendik, çok güzel. Özlem Çerçioğlu'na özellikle teşekkürlerimi bildiriyorum" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Fadime İnan, Aydın'da düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle gençler adına Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. İnan, "Bence çok güzel, birçok yayınevi var. Ahmet Ümit'te gelmiş bugün, en sevdiğim yazar. Aydın'da böyle şeyler görmek güzel. Bence güzel çünkü kitaplarını okurken kendimizden bir şeyler katarak okuyoruz canlı olarak karşılaşmak da, yüz yüze görüşmek de güzel oluyor. Sınıf öğretmenliği okuyoruz, Öğretmenler Günü olduğu için de buluşarak Aydın Kitap Fuarı'na geldik. Özlem Çerçioğlu'nu çok seviyorum, bize sundukları için de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yazar olmak istediğini ve Aydın Kitap Fuarı'na katılarak yazarlardan tavsiyeler aldığını ifade eden Betül Dinçer de, "Yazmaya ilgim var, ben de yazar olmak istiyorum o yüzden de burada yazarlardan tavsiye aldım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kitap Fuarı, Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na Teşekkür - Son Dakika

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