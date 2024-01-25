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Aydın Köşk ilçesinde düğün salonu yapımı devam ediyor - Son Dakika
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Aydın Köşk ilçesinde düğün salonu yapımı devam ediyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye tarafından Kıran Mahallesi'nde yapımına başlanan düğün salonunda çalışmalar aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Nuri Güler, çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Köşk ilçesinde düğün salonu yapımı devam ediyor
25.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 15:31
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Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye tarafından Kıran Mahallesi'nde yapımına başlanan düğün salonunda çalışmalar aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Nuri Güler, çalışmaları yerinde inceledi.

Köşk Belediyesi tarafından Kıran Mahallesi'nde yapımı devam eden düğün salonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla harekete geçen ekipler son çalışmalarını sürdürürken, salon da açılmak için gün sayıyor. Bu çerçevede Kıran Mahallesi'ne giden Başkan Güler, çalışmaları yerinde inceledi. Modern bir düğün salonuna kavuşacak olan mahalliler ise Başkan Güler'e teşekkür etti.

Konu ile ilgili paylaşım yapan Başkan Güler; "Kıran Mahallemizde yapımı devam eden düğün salonu inşaatımızı ziyaret ederek çalışmalarımızı yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde kullanması temennisiyle mahallemize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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