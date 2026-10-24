Aydın Köşk'te düzenlenen seminerde öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Köşk'te düzenlenen seminerde öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Köşk\'te düzenlenen seminerde öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Altı Eylül Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, İslam medeniyetinin bilime katkıları ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları öğrencilere anlatıldı. Programın ardından öğrencilere kitap ve dergiler hediye edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bulunan Altı Eylül Ortaokulu'nda düzenlenen 'Yeni Bir Medeniyetin Doğuşu: İslam Bilim Tarihi' seminerler dizisinin ilk programında, İslam medeniyetinin bilim dünyasına katkıları ve Müslüman bilim insanlarının çalışmaları öğrencilere anlatıldı.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda konuşmacı olarak yer alan Köşk İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlk atmış, İslam medeniyetinin bilim alanındaki köklü geçmişi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Seminerde, Müslüman bilim insanlarının insanlığa sunduğu katkılar ve geçmişten günümüze uzanan ilim geleneği ele alındı. Öğrencilerin tarihi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen seminerde, İslam medeniyetinin bilim tarihindeki yeri üzerinde duruldu. Geçmişte bilim alanında yapılan çalışmaların ve ortaya konulan birikimin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dergi ve yayınlar da tanıtıldı. Seminerin ardından öğrencilere çeşitli kitap ve dergiler hediye edildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimHediyeAydınYerelEylülBilimKöşkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Mekke İttifakı’na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir Mekke İttifakı'na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Yeni sektöre adım attı Wanda Nara’dan olay sahneler Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
21:38
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
21:18
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
20:22
Netanyahu’dan Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda Arjantin’e destek talimatı
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 23:21:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Köşk'te düzenlenen seminerde öğrencilere İslam bilim tarihi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei